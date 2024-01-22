В Одесі затримали Романа Гринкевича, який намагався домовитись, як перетнути кордон.

В Одесі затримали сина відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа, якого раніше офіційно оголосили у розшук.

Про це під час брифінгу повідомив генпрокурор Андрій Костін. Раніше у своїх соціальних мережах Роман акцентував, що не збирається їхати з України. Схоже, ця обіцянка була нетривкою.

"Хочу повідомити важливу новину. Всі пам'ятають нещодавню резонансну справу в якій сумнозвісному львівському бізнесмену та його спільникам було повідомлено про підозру щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П'ятого - сьогодні вранці було затримано в Одесі при спробі організації незаконного перетину кордону", - наголосив Костін.

Він уточнив, що йдеться про п'ятого фігуранта, який був оголошений в розшук.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, Романа Гринкевича затримали о 07:00, на підставі ухвали суду.

Директор ДБР нагадав, що його батько - приватний підприємець - підозрюється в організації злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами.

Члени цієї злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 млн гривень.

Сухачов підкреслив, що затриманому сьогодні учаснику злочинної схеми, як і його батьку, повідомлено про підозру, однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя. За оперативною інформацією, він намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

Сьогодні затриманий буде доставлений в суд для обрання йому запобіжного заходу.

Справа Гринкевичів - що відомо

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня 2023 року при спробі дати хабар у розмірі 500 тис. доларів одному з керівників слідчого управління ДБР. Гроші він пропонував за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Йшлося, що компанії цього бізнесмена є одними із найбільших постачальників Міністерства оборони. Зокрема, бізнесмен отримав 23 тендери на постачання одягу армії на понад 1,5 млрд грн. Багато угод так і не було виконано, виконано частково або за завищеними цінами. Сума збитків може перевищувати 1 млрд грн.

11 січня 2024 року ДБР заявило про арешт майна сімʼї Гринкевичів та компаній, які їй підконтрольні. Міноборони наголосило, що розривають усі договори з цим "конгломератом".

Ігор Гринкевич перебуває під вартою з 29 грудня, його сина Романа було оголошено у розшук.

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