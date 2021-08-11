У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого та наполіг на максимальному покаранні, передбаченому санкцією статті.

Оголошено обвинувальний вирок мешканцю Київщини, який вчинив сексуальне насильство відносно 11-річної дитини.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Як встановило слідство, в березні 2018 року чоловік підстеріг 11-річну дівчинку поруч із ліфтом у під’їзді багатоповерхівки.

"Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зловмисник схопив дівчинку та вчинив відносно неї дії сексуального характеру, задовільнивши свою статеву пристрасть неприродним способом", - йдеться у повідомленні.

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У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого та наполіг на максимальному покаранні, передбаченому санкцією статті.

Деснянський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Гірник