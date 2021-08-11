Оголошено обвинувальний вирок мешканцю Київщини, який вчинив сексуальне насильство відносно 11-річної дитини.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Як встановило слідство, в березні 2018 року чоловік підстеріг 11-річну дівчинку поруч із ліфтом у під’їзді багатоповерхівки.
"Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зловмисник схопив дівчинку та вчинив відносно неї дії сексуального характеру, задовільнивши свою статеву пристрасть неприродним способом", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожОдесит убив ножицями сусіда, який образив його п'ятирічну дочку (фото, відео)Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 КК України - насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи.
У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого та наполіг на максимальному покаранні, передбаченому санкцією статті.
Деснянський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.