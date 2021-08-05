Одному з них 70 років, а іншому - 21.

У Кропивницькому затримано двох чоловіків, які оголялися перед дітьми.

Як повідомляє патрульна поліція Кіровоградської області, 11-річна дівчинка повідомила в поліцію на лінію 102, що в Кропивницькому в парку "Козачий острів" перед нею демонстративно роздягався чоловік. Зазначається, що вона назвала його прикмети.

"Патрульні одразу вирушили за вказаною адресою. Під час відпрацювання території патрульні виявили схожого за описом 70-річного чоловіка. Той без одягу сидів на березі річки. Побачивши службовий автомобіль, він швидко почав збирати речі та намагався уникнути зустрічі з інспекторами. Проте втекти йому не вдалося", - повідомляє поліція.

Також зазначається, що вчора до поліції надійшов виклик від громадянки, яка розповіла, що її дитина разом з друзями гуляла у дворі будинку і "раптом з'явився 21-річний чоловік, який перед дітьми зняв одяг і спідню білизну".

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Громадянина, схожого за описом, патрульні оперативно виявили на спортивному майданчику поблизу сусіднього будинку.

В повідомленні сказано, що патрульні викликали слідчо-оперативну групу і чоловіки були затримані.

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Автор: Надя Пришляк