В Одесі затримано трьох зловмисників за підозрою в жорстокому вбивстві чоловіка, тіло якого виявили в тунелі колишнього заводу.
Як повідомили журналістам у Департаменті карного розшуку України, інформація про зникнення 35-річного чоловіка надійшла до правоохоронних органів 22 червня.
«Стривожена мати заявила в поліцію про зникнення сина – жителя одного з сіл Одеського району. 35-річний чоловік перестав виходити на зв'язок, телефон не відповідав, на роботі він не з'являвся», - розповіли в департаменті.
Читайте також"Він п'яний чи що?": у мережі показали відео ДТП з київською маршруткоюВ ході оперативно-розшукових заходів безвісти зниклого чоловіка виявили вбитим у тунелі одного з колишніх заводів Одеси. На тілі – численні ножові поранення.
Як зазначається, зловмисники не тільки цинічно розправилися з жертвою, а й цілеспрямовано намагалися заховати тіло, присипавши його шаром землі. Поруч виявлені цінні речі, що належать чоловікові.
За даними слідства, з місця злочину підозрювані зникли на автомобілі загиблого.
Правоохоронці викрили й затримали трьох жителів Одеси у віці 19-21 років. В даний час вони дають свідчення.
У департаменті зазначають, що мотиви вбивства, які вони називають, викликають сумніви. Реальні обставини та причини того, що сталося, встановлюють слідчі.
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