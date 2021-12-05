Слідчі чекають результати третьої експертизи.

Несподіваний поворот стався у справі колишнього прокурора, який на смерть збив багатодітну матір у Рівненській області. Два аналізи його крові показали протилежні результати.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кров підозрюваного на алкоголь перевіряли два експерти в різних областях. Експертизу чекали майже два місяці.

У Рівненському бюро судмедекспертизи заявили, що у них немає реактивів для проведення аналізів. Пізніше вони надали результати, згідно з якими алкоголю в крові не було. Прокурор же паралельно відправив зразки на перевірку до Львова, де висновок експертів був зовсім іншим.

Читайте такожУ Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив товариша"У крові, сечі Скобуха виявлено етиловий спирт у кількості 0,8 проміле", - заявив прокурор Олександр Макотринський.

За словами рівненського експерта Олени Прокопчук, яка проводила дослідження, вона вражена тим, що результати не збіглися. Вона припустила, що лабораторії отримали різні зразки крові. Спеціаліст запевнила, що з її зразків спирт не міг зникнути, а у Львові з'явитися.

При цьому вона уточнила, що на момент надходження зразків в лабораторію вона була у відпустці. Тепер слідчі чекають результати третьої експертизи.

Смертельна ДТП з колишнім прокурором - що відомо

У Рівненській області екс-прокурор з ознаками сп'яніння на позашляховику збив жінку на мопеді: вона загинула. Після ДТП чоловік не зупинився і намагався втекти. Аварія сталася в середу, 8 вересня, близько 23: 45 на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Немовичі.

Сам фігурант каже, що за кермом був тверезим, а в аварії винен собака.

За словами прес-секретаря Рівненської обласної прокуратури Оксани Жужельської, людина з такими ім'ям і прізвищем, як у водія, дійсно працювала в прокуратурі. Чоловіка звільнили в серпні 2020-го року через неуспішне проходження атестації.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

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Автор: Анастасія Горбачова