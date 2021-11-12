Підозрюваний перебуває під домашнім арештом.

Моторошне ДТП сталося в Рівненської області біля міста Сарни. Під колесами авто колишнього прокурора обласної прокуратури Івана Скобуха загинула мати трьох дітей.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Аварія сталася ще 8 вересня на 70 кілометрі автодороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.

35-річна Олеся Генько поверталася на своєму скутері Honda після роботи в ресторані чотиризіркового готелю "Варшавський" в Сарнах. Вона не доїхала кілька кілометрів до будинку в селі Немовичі, де її зніс автомобіль Nissan Rogue. При цьому водій не зупинився і протягнув скутер з жінкою ще приблизно кілометр. Свідками смертельної аварії стали поліцейські, які оформляли іншу аварію, вони й не дали втекти винуватцю.

Читайте такожЗнайшли нових свідків смертельної ДТП з "мажором" на Infiniti у Харкові"Олеся проїжджала повз правоохоронців, і вони виявилися свідками, як її збив автомобіль. Тому патрульні швидко поїхали за машиною і затримали водія - інакше б він зник. Він вже проїхав кілометр-півтора", - розповів чоловік загиблої ігор Генько.

Без мами залишилися троє дітей

Без мами залишилися троє дітей - семирічний ігор, 16-річна Настя та 17-річний Назар.

"Старший син навчається в університеті на спеціальності "менеджмент", донька ще в 10 класі, А Ігорьок – у другому", – розповів батько дітей.

Чоловік займається ремонтом автомобілів та виховує дітей. За його словами, діти важко перенесли трагедію.

"Молодшого сина я привів на кладовищі до мами тільки через півтора місяця – до цього він боявся туди йти", - пояснив чоловік.

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П'яний екс-прокурор Іван Скобух відволікся "на собаку"

Згідно з даними правоохоронців, водій Nissan Rouge намагався втекти з місця аварії, але він не впорався з керуванням і злетів з траси. При цьому за зовнішніми ознаками був у стані алкогольного сп'яніння.

Винуватцем виявився 38-річний адвокат Іван Скобух. Чоловік раніше працював у Рівненській обласній прокуратури. Крім того, він потрапив до списку тридцяти прокурорів, які провалили переатестацію.

Підозрюваний одружений, у нього є двоє дітей. Згідно з декларацією, його родина володіє кількома земельними ділянками, квартирою у Рівному, будинком в Обарові та двома приміщеннями у Сарнах. Також в документі вказані автомобілі Nissan Juke і Toyota Avensis, а Nissan Rogue, на якому він потрапив у ДТП, не вказано.

Адвокат потерпілих Вадим Топольський вказав, що свідки розповіли, що від колишнього прокурора чутно було алкоголь, а зіниці були розширені, але експертиза показала, що "кров чиста". Зразок для аналізу у нього взяли через 12 годин після аварії, тому що він проходити алкотест на місці він відмовився, а результат чекали аж два місяці.

Читайте такожУ Харкові BMW на швидкості влетів у "ГАЗель": водій уникнув покарання (відео)У суді, коли Скобуху обирали запобіжний захід, він заявив, що не п'є, а ДТП сталося через собаку, яка була з ним в авто. Тварина нібито кинулося під ноги й відволікла його. Менш ніж через два місяці Скобух вийшов під домашній арешт.

Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та заборона на право керувати транспортними засобами на такий же термін.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася серйозна ДТП – авто BMW злетіло з Паркової дороги і перевернулося.

Автор: Анастасія Горбачова