Він намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у столиці.

Служба безпеки України викрила співробітника "Укрзалізниці", який працював на Федеральну службу безпеки Росії і коригував ракетні удари по Києву. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

"Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Ним виявився діючий посадовець регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення", - зазначили в СБУ.

У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

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"Зловмисник перебував на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України. Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

"У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі", - наголошується у повідомленні.

Так, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові.

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони з доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.

Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Наприкінці січня в Одесі зловили шпигуна, який "зливав" росіянам локації ППО і енергооб’єктів, а на Луганщині поліцейські зловили п'ятьох колаборантів.

У середині січня в Одесі затримали колаборанта, який працював у колонії, де катували українців.

Загалом з початку повномасштабної війни СБУ розпочала понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.

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