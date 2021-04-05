У Ковельському районі Волинської області застрелився 20-річний солдат строкової служби з Миколаєва.
Читайте такожНа Хмельниччині під час затримання поліцією помер 25-річний ветеран АТОПро це 5 квітня повідомили в секторі комунікації поліції Волинської області.
Трагедія трапилася ввечері у п'ятницю, 2 квітня. Військовий був у прикордонному патрулі, охороняв державний кордон з Республікою Білорусь.
"Військовослужбовець вистрелив собі в голову з автомата. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.
Самогубства військових в Україні
- Раніше повідомлялося, що того ж дня, 2 квітня, з автомата в голову застрелився 25-річний контрактник військової служби у навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині.
- В Житомирі від вогнепального поранення загинув першокурсник - курсант військового інституту імені Корольова. Поряд із тілом застреленого 17-річного курсанта знайшли передсмертну записку, адресовану дівчині.
- Під Миколаєвом застрелився 22-річний солдат-строковик.
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