Поліція розслідує самогубство солдата на кордоні з Білоруссю.

У Ковельському районі Волинської області застрелився 20-річний солдат строкової служби з Миколаєва.

Читайте такожНа Хмельниччині під час затримання поліцією помер 25-річний ветеран АТОПро це 5 квітня повідомили в секторі комунікації поліції Волинської області.

Трагедія трапилася ввечері у п'ятницю, 2 квітня. Військовий був у прикордонному патрулі, охороняв державний кордон з Республікою Білорусь.

"Військовослужбовець вистрелив собі в голову з автомата. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

Самогубства військових в Україні

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Автор: Катерина Комолова