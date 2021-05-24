Передбачається, що прикордонник скоїв самогубство.

В Одесі у службовому кабінеті виявили застреленим офіцера-прикордонника.

Як підтвердили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, НП сталася сьогодні на території військової частини №9997, розташованої на вул. Інглезі.

"Трагедія сталася в службовому кабінеті. Загиблому - понад 40 років, є сім'я...", - сказав представник управління.

За попередніми даними, постріл зроблений з табельної зброї офіцера. Передбачається, що прикордонник застрелився.

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Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються причини й обставини того, що сталося.

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Автор: Лариса Козова