В Одесі у службовому кабінеті виявили застреленим офіцера-прикордонника.
Як підтвердили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, НП сталася сьогодні на території військової частини №9997, розташованої на вул. Інглезі.
"Трагедія сталася в службовому кабінеті. Загиблому - понад 40 років, є сім'я...", - сказав представник управління.
За попередніми даними, постріл зроблений з табельної зброї офіцера. Передбачається, що прикордонник застрелився.
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Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються причини й обставини того, що сталося.
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