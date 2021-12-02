Постраждала – з благонадійної багатодітної родини, у якій батьки виховують п’ятьох дітей.

У Костополі Рівненської області трирічна дівчинка засунула руку у пральну машинку, коли техніка, імовірно, відтискала речі.

Про це пише місцеве видання Радіо ТРЕК.

Повідомлення про подію надійшло на лінію диспетчерів "швидкої" 30 листопада. Медики вчасно прибули на виклик й госпіталізували постраждалу до Рівненської обласної лікарні.

Медики попередньо діагностували у дівчинки закритий перелом середньої третьої правого плеча.

Читайте такожСмертельна ДТП під Харковом: у лікарні померла 21-річна дівчинаПрес-офіцерка обласного управління поліції Юлія Мозоль у коментарі виданню допустила, що дитина відчинила дверцята пральної машинки, імовірно, під час віджиму одягу, і засунула руку в барабан.

Машинка, якою користується сім’я, не блокується під час прання, уточнила Мозоль.

За даними поліції, постраждала – з благонадійної багатодітної родини, у якій батьки виховують п’ятьох дітей. Раніше подібних випадків у них не траплялося.

З мамою дитини правоохоронці проведуть профілактичну бесіду. Протокол щодо невиконання батьками своїх обов'язків не складатимуть.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова