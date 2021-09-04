Коли сталася трагедія, матір дитини була в сусідів, а співмешканець жінки спав після вживання алкоголю.

У Маріуполі Донецької області лікарі борються за життя трирічної дівчинки, яка, за попередньою інформацією, підпалила себе.

Про це в суботу, 4 вересня, розповіли у відділі комунікації поліції Донецької області.

Близько першої години ночі Маріупольське районне управління поліції отримало повідомлення з лікарні про госпіталізацію дитини з опіками.

"Встановлено, що тілесні ушкодження трирічна дівчинка отримала вдома. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. Наразі поліція встановлює обставини, за яких постраждала дитина. Родина перебуває на обліку в соцслужбах. За попередніми даними, дівчинка залишилася без нагляду батьків, що призвело до трагедії", - зазначили правоохоронці.

Читайте такожУ Москві ліфт ледь не вбив собаку: хазяйка поїхала, а пса на повідці забула зовні (відео)В поліції кажуть, що за попередньою інформацією, дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг. У цей час матір була в сусідів, а її співмешканець спав після вживання алкоголю.

Дитину госпіталізували до опікового відділення, там лікарі борються за її життя.

Правоохоронці розпочали розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки.

Винним загрожує від 2 до 5 років обмеження волі або від 2 до 5 років в'язниці.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова