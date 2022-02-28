Військовий країни-агресора вимагав мобільний телефон, щоб зателефонувати додому в РФ.

У Бердянську Запорізької області російський військовий застрелив місцевого жителя через відмову надати мобільний телефон.

Про це повідомляє Запорізька облдержадміністрація.

"Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому у РФ. Ось таким чином виконується так звана "військова операція" метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду", - йдеться в повідомленні.

В ОДА додали, що доказами мародерств та грабіжницьких дій загарбників є відео з камер магазинів, місцевих жителів, АЗС.

Як повідомляв УНІАН, Бердянський район тимчасово окупований російськими загарбниками. Відділ поліції розформовано, міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.

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