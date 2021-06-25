Білоцерківські патрульні врятували вагітну жінку, яка мала намір вкоротити собі віку.
Про це повідомляє прес-служба Білої Церкви на своїй сторінці у Facebook.
Учора, близько 13:00, поліцейські отримали виклик на вулицю Молодіжна. Небайдужі громадяни повідомили, що з вікна багатоповерхівки людина кричить про допомогу.
Прибувши за адресою, поліцейські виявили вагітну жінку, яка мала намір накласти на себе руки. Охоронці порядку спробували налагодити комунікацію з громадянкою, проте, побачивши лікарів, остання побігла до балкону. Патрульні швидко рушили за нею, перехопили жінку в момент стрибка та повернули до кімнати.
Медики повідомили, що в громадянки передпологова депресія.
Поліцейські разом із медиками транспортували жінку до автомобіля швидкої допомоги. Наразі життю та здоров’ю матері та дитини нічого не загрожує.
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