На місце подій викликали поліцію.

У Черкасах чоловік відлупцював собаку, який не хотів гуляти. На місце викликали поліцію.

Читайте такожУ Чернігові невідомі скинули собаку з мосту в замерзлу річку: тварина загинула (фото 18+)Про це повідомляє поліція Черкаської області у Telegram-каналі.

Екіпаж патрульних отримав виклик про те, що в одному з дворів на вулиці Олени Теліги невідомий чоловік жорстоко б’є собаку. Прибувши на місце виклику поліцейські виявили чоловіка з псом на повідку, який мав виснажений вигляд та не міг стати на задні лапи.

«Чоловік зізнався, що собака не хотів гуляти, та він намагався змусити його силою, а саме ударами по тілу тварини», – говориться в повідомленні.

Опитавши небайдужу заявницю, поліцейські склали протокол на власника собаки за ч.1 ст.89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП.

Знесиленого пса передали працівникам державного притулку для тварин в місті Черкаси.

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Автор: Катерина Шварц