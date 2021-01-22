У Черкасах чоловік відлупцював собаку, який не хотів гуляти. На місце викликали поліцію.
Читайте такожУ Чернігові невідомі скинули собаку з мосту в замерзлу річку: тварина загинула (фото 18+)Про це повідомляє поліція Черкаської області у Telegram-каналі.
Екіпаж патрульних отримав виклик про те, що в одному з дворів на вулиці Олени Теліги невідомий чоловік жорстоко б’є собаку. Прибувши на місце виклику поліцейські виявили чоловіка з псом на повідку, який мав виснажений вигляд та не міг стати на задні лапи.
«Чоловік зізнався, що собака не хотів гуляти, та він намагався змусити його силою, а саме ударами по тілу тварини», – говориться в повідомленні.
Опитавши небайдужу заявницю, поліцейські склали протокол на власника собаки за ч.1 ст.89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП.
Знесиленого пса передали працівникам державного притулку для тварин в місті Черкаси.
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