Підозрюваний у розбещенні неповнолітніх зміг втекти, пошуки злочинця тривають.

У Чернівцях правоохоронці проводили операцію із затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення.

Як повідомляється в Telegram-каналі Патрульної поліції, пошуки злочинця тривають.

"У Чернівцях під час виконання службових обов'язків загинула наша колега, 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин", - зазначається у повідомленні.

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У поліції розповіли, що екіпаж Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх.

"Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Татарин прийшла до лав патрульної поліції в серпні 2020 року.

"Пошуки злочинця тривають, і він понесе відповідальність за всією суворістю закону", - наголосили у поліції.

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