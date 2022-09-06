Правоохоронці проводять додаткову перевірку техніки.

У Чернівцях на виставці знищеної військової техніки ймовірно знайшли боєприпас, який міг здетонувати.

Про це пише місцеве видання Чернівецький промінь.

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Захід проходив на Соборній площі. Ввечері на місце прибули поліцейські та карети швидкої медичної допомоги.

За інформацією видання, в одній із російських самохідних артилерійських установок знайшли нерозірваний боєприпас.

"Суспільне" повідомляє, що пізніше цю бойову машину прибрали з площі.

Зараз правоохоронці проводять додаткову перевірку техніки, повідомила журналістам речниця Головного управління Національної поліції області Кароліна Маришева.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Чернігові під час виставки зброї на благодійному ярмарку стався вибух боєприпаса. Внаслідок інциденту постраждали 15 людей – 8 дітей та 7 дорослих. У найбільш тяжкому стані до лікарні потрапив 2-річний хлопчик.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю (частина 2 статті 414 Кримінального кодексу України).

Раніше стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до інциденту.

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