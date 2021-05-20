За інформацією ЗМІ, з квітня до травня у спеціальній школі-інтернаті у Дніпрі гвалтували дитину / фото ua.depositphotos.com
У Дніпрі в одному з навчальних закладів 11-річного хлопчика ґвалтував однокласник.
Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Час", посилаючись на власні джерела.
"Упродовж усього квітня і травня в приміщенні багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру "Зоряний", який розташований на вулиці Ляшко-Попеля, учень 2009 року народження ґвалтував свого однокласника на рік молодший за нього самого", - йдеться в повідомленні.
Мати постраждалої дитини, за даними видання, звернулася до поліції.
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