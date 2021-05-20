Мати постраждалої дитини звернулася до поліції.

У Дніпрі в одному з навчальних закладів 11-річного хлопчика ґвалтував однокласник.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Час", посилаючись на власні джерела.

"Упродовж усього квітня і травня в приміщенні багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру "Зоряний", який розташований на вулиці Ляшко-Попеля, учень 2009 року народження ґвалтував свого однокласника на рік молодший за нього самого", - йдеться в повідомленні.

Мати постраждалої дитини, за даними видання, звернулася до поліції.

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Автор: Катерина Комолова