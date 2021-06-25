У центрі Дніпра чоловік з ножем напав на свою співмешканку та її маленьку доньку.
Про це пише ТСН.
Інцидент стався 24 червня. В магазині на Європейській площі між чоловіком й 28-річною жінкою виник конфлікт.
Під час сварки чоловік поранив ножем скроню жінки та зап'ястя руки дитини 2020 року народження.
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"За фактом події внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження") КК України", - повідомили у поліції.
У мережі опублікували відео інциденту. На ньому видно, як медики допомагають жінці з закривавленою скронею.
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