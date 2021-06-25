Між співмешканцями виник конфлікт.

У центрі Дніпра чоловік з ножем напав на свою співмешканку та її маленьку доньку.

Про це пише ТСН.

Інцидент стався 24 червня. В магазині на Європейській площі між чоловіком й 28-річною жінкою виник конфлікт.

Під час сварки чоловік поранив ножем скроню жінки та зап'ястя руки дитини 2020 року народження.

Читайте такожУ Білій Церкві патрульні врятували вагітну жінку, яка намагалася вистрибнути з вікна (відео)Зараз правоохоронці встановлюють місцеперебування чоловіка.

"За фактом події внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження") КК України", - повідомили у поліції.

У мережі опублікували відео інциденту. На ньому видно, як медики допомагають жінці з закривавленою скронею.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська