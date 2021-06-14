Дівчину дістали з річки та відвезли до лікарні.

У понеділок, 14 червня, в Дніпрі з Самарського мосту стрибнула дівчина. Її до останнього намагалися відрадити. У мережі опублікували відео моменту стрибка дівчини.

Як пише "Дніпро оперативний", про те, що з мосту намагається стрибнути дівчина, в поліцію повідомив очевидець, але ще до приїзду правоохоронців та здійснила свій намір.

"Причини цього вчинку невідомі, свідки-рибалки намагалися її відрадити, проте вона ні з ким не стала розмовляти", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з води дівчину дістали за допомогою катера, що рухався повз місце події: власники плавзасобу погодилися надати допомогу поліції.

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Автор: Катерина Шварц