Чоловік зірвав кисневу маску, розбив тумбочкою вікно і вистрибнув на вулицю.

У Дніпрі з лікарні втік пацієнт з коронавірусом, який перебував на кислородотерапії.

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Про це на брифінгу розповів головлікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Інформатор.

Як повідомляється, 41-річний чоловік скинув кисневу маску, тумбочкою розбив вікно на першому поверсі, після чого втік з відділення. Його знайшли через годину, чоловік ховався в кущах.

Також повідомляється, що під час інциденту чоловік порізав об скло голову і руку. Його вмовили повернутися, зараз він продовжує лікування, його стан стабілізується.

"Люди дуже важко переносять цю хворобу. Ми бачимо, що в ковидному відділенні дуже багато страждань, нервових збуджень. Ось такі психози проходять при лікуванні пацієнтів. На жаль, коронавірусна інфекція "підпалює" мозок", - розповів Риженко.

Коронавірус в Україні: останні дані

За минулу добу в Україні виявлено 2 тис. 208 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники. Від ускладнень померло 119 осіб.

З початку пандемії в країні захворіли 2 млн 124 тис. 535 осіб, померла 46 тис. 631 людина.

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Автор: Катерина Лиманська