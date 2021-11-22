За попередньою інформацією, між двома чоловіками зав'язався конфлікт, і незадоволений клієнт кинувся на доставника.

У Дніпрі на Запорізькому шосе кур'єр відстрілювався від клієнта після того, як той напав на нього з ножем.

Про цю історію пише "Дніпро оперативний", посилаючись на власні джерела.

Увечері 21 листопада між двома чоловіками зав'язався конфлікт, і незадоволений клієнт кинувся на кур'єра з ножем. Тоді доставник двічі вистрілив зі стартового пістолета і кинувся бігти.

При цьому замовник з ножем сховався за машиною кур'єра і порізав її шини.

Читайте такожУ Дніпрі з пам'ятника Леніну зробили пісуар (фото)Тим часом повз проїжджало авто патрульних поліцейських. Місцевий житель розповів їм, що винуватцем сутички був кур'єр, який з невідомої причини став стріляти з пістолета. Однак згодом доставник сам звернувся до правоохоронців і розповів, що клієнт напав на нього з ножем.

У присутності понятих в обох чоловіків забрали і пістолет, і ніж. Точні подробиці події з'ясовуватимуть слідчі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві водій грубо порушив ПДР і намагався "повчити" кур'єра. А неадекватний кур'єр влаштував дебош в аптеці та потрапив на відео.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова