Інформації про жертв немає.

В Дніпрі у понеділок ввечері сталася страшна ДТП на перехресті вулиць Уральська і Робоча.

Моторошне відео зіткнення опублікували місцеві Телеграм-канали.

За даними каналу "Днепр оперативный", Nissan на величезній швидкості в'їхав в Skoda.

"Через високу швидкість на гальмівному шляху він зніс відбійники на зупинці й "припаркувався" аж через 40 метрів від місця зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Судячи з опублікованого відео, Nissan перетинав перехрестя на величезній швидкості на заборонний сигнал світлофора. По фото видно, що перехрестя "перелітав" автомобіль таксі.

Інформації про жертв або постраждалих поки немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області сталася ДТП: загинула маленька дитина та її мати.

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Автор: Юрій Годован