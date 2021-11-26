Внаслідок аварії 35-річна жінка померла на місці події, також у лікарні помер її 3-річний син.

У Дніпропетровській області в м. Кам'янське сталася ДТП, є жертви.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області, 26 листопада о 17:20 до поліції Кам’янського надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вул. Січеславський шлях, напроти готелю "Родина".

За попередньою інформацією, водій автомобіля "ЗАЗ 1102", 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги. Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

Внаслідок аварії 35-річна жінка померла на місці події, також у лікарні помер її 3-річний син. 9-річна дівчинка та 65-річна жінка доставлені до лікарні.

На місці події працює поліція.

Як повідомляв УНІАН, у масштабній ДТП на в’їзді Харкова загинули троє людей. Ще п’ятеро постраждалих з травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарні. На місці пригоди загинули водій таксі та двоє його пасажирів, у тому числі малолітня дитина.

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Автор: Лідія Селезньова