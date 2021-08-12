У потерпілого діагностували забої та перелом пальця.

Нетвереза компанія побила водія таксі в Дніпрі. Причиною інциденту стала відмова таксиста везти п'яних пасажирів.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Подія сталася на вулиці Михайла Руденка. Таксист прибув на виклик, де його чекала компанія людей, що випили. Чоловік відмовився везти нетверезих пасажирів, що їх розлютило й вони накинулися на нього з кулаками.

В результаті нападу водій таксі отримав забої тулуба та руки, а також у нього діагностували перелом пальця. Крім того, нетверезі пасажири пошкодили авто.

Читайте такожПокусали обличчя і голову: у Дніпрі рій шершнів напавши на дівчинуПостраждалий водій викликав правоохоронців та утримував хуліганів до їх приїзду. Поліцейські затримали нетверезу компанію. Водночас побитого водія таксі госпіталізували.

Як раніше повідомляв УНІАН, таксист перевізника "Bolt" у Києві напав з ножем на пасажира-іноземець.

Поліцейські отримали виклик з приводу тілесних ушкоджень на вулиці Грушевського. На місці події інспектори з'ясували, що водій автомобіля KIA вдарив пасажира ножем. Чоловіка негайно госпіталізували. За даними видання, він - громадянин США.

Автор: Анастасія Горбачова