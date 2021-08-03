Медики діагностували у потерпілого різану рану стегна та проникаюче поранення передньої черевної стінки.

Таксист перевізника "Bolt" у Києві напав з ножем на пасажира-іноземця.

Про це повідомляє прес-служба столичних патрульних.

Поліцейські отримали виклик з приводу тілесних ушкоджень на вулиці Грушевській. На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля KIA вдарив пасажира ножем.

За інформацією Telegram Київ оперативний, між чоловіками стався конфлікт. Таксист мережі "Bolt" вирішив поговорити про політику й образив Україну та Грузію. Проте іноземець не змовчав і заступився.

Читайте також"Плювала на овочі": у Запоріжжі продавчиня "освіжала" товар водою з рота (відео)Тоді водій витягнув ніж й ударив ним у живіт пасажира. Медики діагностували у потерпілого різану рану стегна та проникаюче поранення передньої черевної стінки.

Чоловіка негайно госпіталізували. За даними видання, він – громадянин США.

Самого ж власника KIA довелося перехоплювати. Наздогнали зловмисника неподалік площі Вокзальної. Під час візуального огляду інспектори помітили у салоні ніж з кров’ю.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

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Автор: Іван Бойко