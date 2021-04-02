Жінку оперували, та врятувати її не вдалося.

У лікарні Дніпра померла багатодітна мати, яка постраждала під час пожежі, отримавши 96% опіків тіла.

Читайте такожУ Дніпрі під час пожежі загинули троє людейБез матері залишилися восьмеро дітей. Про це у Facebook повідомив син померлої Дмитро.

"Мама відійшла до Всевишнього. Дякую всім за вашу допомогу. Ми робили все, що могли", - написав він.

Що відомо про пожежу в Дніпрі, в якій постраждала жінка

Пожежа сталася у Дніпрі на вулиці Світлова у будинку, де виховувалися вісім прийомних дітей.

Коли полум'я охопило будівлю, багатодітна мати вбігла до приміщення, щоб встигнути щось винести. Син побіг слідом і витяг її з вогню.

Жінка сильно обгоріла, у неї було 96% опіків тіла, її оперували, але врятувати не вдалося.

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Автор: Ольга Робейко