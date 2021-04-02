Жінка постраждала під час пожежі / фото ua.depositphotos.com
У лікарні Дніпра померла багатодітна мати, яка постраждала під час пожежі, отримавши 96% опіків тіла.
Читайте такожУ Дніпрі під час пожежі загинули троє людейБез матері залишилися восьмеро дітей. Про це у Facebook повідомив син померлої Дмитро.
"Мама відійшла до Всевишнього. Дякую всім за вашу допомогу. Ми робили все, що могли", - написав він.
Що відомо про пожежу в Дніпрі, в якій постраждала жінка
- Пожежа сталася у Дніпрі на вулиці Світлова у будинку, де виховувалися вісім прийомних дітей.
- Коли полум'я охопило будівлю, багатодітна мати вбігла до приміщення, щоб встигнути щось винести. Син побіг слідом і витяг її з вогню.
- Жінка сильно обгоріла, у неї було 96% опіків тіла, її оперували, але врятувати не вдалося.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram