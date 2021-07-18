На проспекті Яворницького у Дніпрі з даху житлового будинку відколовся і впав шматок кам'яної декоративної кулі.
Менше ніж за метр від місця падіння проходила жінка з коляскою, повідомляє "Информатор" із посиланням на слова учасниці події.
Мати з дитиною прямували через провулок у двір. Жінка розповіла, що частина бетонної конструкції впала за 30 сантиметрів від коляски, після чого брила розкололася навпіл і відлетіла приблизно на метр.
"Це регулярна проблема. Однак пройти більше ніде, а прохід там вузький", - повідомила вона.
Ніхто не постраждав.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Моторошна розправа у Харкові: чоловік розтрощив голову своїй дівчині - соцмережі (відео 18+)
- Тягнули 10 людей: у Києві врятували парашутиста, віднесеного вітром через аварію катера (відео)
- На Львівщині затримали хлопця, який вбивав людей заради цікавості (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram