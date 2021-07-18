За словами матері, частина бетонної конструкції приземлилася у 30 сантиметрах від візка.

На проспекті Яворницького у Дніпрі з даху житлового будинку відколовся і впав шматок кам'яної декоративної кулі.

Менше ніж за метр від місця падіння проходила жінка з коляскою, повідомляє "Информатор" із посиланням на слова учасниці події.

Мати з дитиною прямували через провулок у двір. Жінка розповіла, що частина бетонної конструкції впала за 30 сантиметрів від коляски, після чого брила розкололася навпіл і відлетіла приблизно на метр.

"Це регулярна проблема. Однак пройти більше ніде, а прохід там вузький", - повідомила вона.

Ніхто не постраждав.

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Автор: Катерина Комолова