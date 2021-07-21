Причина вибуху поки що невідома, на місці працюють вибухотехніки та службові собаки.

В Дніпрі, де раніше цього самого року підірвали відділення банку, прогримів вибух, в результаті якого був пошкоджений житловий будинок.

Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Про те, що трапилося правоохоронцям заявили близько 7 години ранку 21 липня - вибух пролунав у нежитловому приміщенні, розташованому на першому поверсі будинку на перетині вулиць Жуковського і Яворницького в Соборному районі Дніпра.

В результаті ніхто не постраждав, проте в самому будинку вилетіли вікна.

Зараз на місці НП працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники Держслужби з надзвичайних подій та СБУ.

Поліція встановлює всі обставини події і вирішує питання про відкриття кримінального провадження, однак як його класифікують - поки що невідомо.

Нагадаємо, що у вересні минулого року в одному з дворів Дніпра теж прогримів вибух - 35-річний чоловік кинув гранату в бік будинку, де були двоє чоловіків.

Також ми писали про вибух в одній з квартир п'ятиповерхового будинку у Кам'янському Дніпропетровської області. Постраждали дві особи, зокрема підліток.

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Автор: Станислав Кожемякин