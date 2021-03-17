Місце вибуху в Дніпрі / Информатор Днепр
У Дніпрі сьогодні вночі прогримів вибух у відділенні "Ощадбанку", розташованому на проспекті Олександра Поля.
Про це пише "Информатор", публікуючи фото з місця події. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Информатор Днепр
Місцеві жителі розповіли, що вибух стався близько 3:20. На місце прибули співробітники поліції, слідчого управління, служби охорони, а також вибухотехніки.
Попередньо встановлено, що вибух стався в районі входу у відділення біля банкомату. Особи відповідальних за подію поки не встановили. Подробиці з'ясовують правоохоронці.
Информатор Днепр
Информатор Днепр
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