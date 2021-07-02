Дитину госпіталізували \ фото УНІАН
У місті Дубляни, неподалік Львова, 4-річний хлопчик випав з вікна 6-го поверху будинку і залишився живим.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Зазначається, що хлопчик випав з вікна квартири сьогодні, 2 липня, близько 13:00.
«Постраждалого з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота, доправлено в міську дитячу клінічну лікарню», - йдеться у повідомленні.
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