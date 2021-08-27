У поліції кажуть, що заяв про інцидент не отримували.

У Харкові в суботу, 21 серпня, облили білою фарбою постамент Героям Небесної сотні. Попри тривалий термін там досі ніхто не навів лад.

Про це пише "Суспільне", публікуючи фото облитого пам'ятника.

Наслідки акту вандалізму побачили місцеві мешканці. За п'ять днів перехожа, побачивши це, звернулася до поліції.

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"Вона звернулася учора ввечері до поліції, написала заяву про вандалізм. Я звернувся до депутатів, щоб була якась реакція — почистили. Якщо комунальники цього не зроблять, ми самі вийдемо і зробимо", - розповідає харків'янин Валентин Бистріченко.

Правоохоронці ж кажуть, що досі не отримували заяв щодо цього постаменту. Про це сьогодні розповіла речниця обласної поліції Альона Соболевська в коментарі "Суспільному".

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Києва після завершення святкових заходів до річниці Незалежності України було скоєно зухвалий акт вандалізму. Невідомий чоловік облив червоною фарбою сходи біля Київської міської державної адміністрації. Зловмисник також залив постамент з державним прапором і табличкою.

Автор: Іван Бойко