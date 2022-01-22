У Дніпрі загорівся центральний офіс АТБ \ ДСНС Дніпропетровської області
У Дніпрі горить офіс адміністрації мережі супермаркетів АТБ.
Як повідомляє ДСНС, о 14:15 у Дніпрі в дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану, виникла пожежа, що розповсюдилась з 1-го по 7-й поверхи.
Пізніше було з`ясовано, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев’ятиповерхової офісної будівлі з розповсюдженням пожежі в офісне приміщення на 4-му поверсі.
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За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
До гасіння залучено 45 осіб та 11 одиниць техніки.