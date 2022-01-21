Пожежа виникла на кухні в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку.

У Києві сьогодні, 20 січня, на вул. Діловій, 6, що у Печерському районі, сталася пожежа у квартирі на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку, внаслідок якої загинула людина.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло о 15:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Відразу ж до місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Як виявилося, пожежа виникла на кухні в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку. Не гаючи часу, бійці приступили до відкривання дверей квартири, що палала, та відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 16:23 займання вогнеборці локалізували на площі 6 кв. м, а о 16:39 - ліквідували.

"Під час гасіння пожежі у квартирі було виявлено тіло жінки 1960 року народження", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРобили масаж серця: у Львові поліцейські врятували з пожежі кішку (відео)На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чернігівській області внаслідок пожежі, що сталася в приватному будинку у селі Браниця, загинули 4 особи. За 40 хвилин пожежу було локалізовано, на ліквідацію пішло понад 2 години. Площа займання - 56 кв. м.

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