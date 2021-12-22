Чоловік навіть створив свій власний "уряд".

Чоловік в Дніпрі обрав себе "президентом України" та створив свій "уряд". Його підозрюють у підриві державної безпеки.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік заперечував легітимність нинішньої української влади та закликав фактично до насильницького її повалення.

Він збирав однодумців до лав "всеукраїнського національного конгресу" та намагався сформувати тіньовий уряд. При цьому на перших же зборах "конгресу" його обрали "президентом України". Крім того, були призначені - "голова Верховної Ради", "прем'єр-міністр", "керівники" силових відомств, а нинішні держоргани вони визнали "терористичними структурами". Також він намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО та українських військових.

Чоловік вже затриманий. В ході обшуку у нього вилучили:

печатки та бланки фейкових псевдоутворень;

комп'ютерну техніку та мобільні телефони;

"фейкові" розпорядження та "дипломатичні паспорти".

Затриманому повідомили підозру за статтею 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Служба безпеки України нагрянула з обшуками додому до відомого антивакцинатора Остапа Стахіва зі Львова. Його підозрюють у спробі повалити конституційний лад країни. Через кілька днів Стахіва заарештували на два місяці з правом внесення майже 1 млн грн застави.

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