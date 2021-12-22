Затриманим 19, 26 і 27 років. Серед них є дівчина.

У Дніпрі двох бездомних чоловіків, тіла яких зі слідами насильницької смерті знайшли напередодні біля школи №131, убила заради розваги група з трьох молодих людей.

Підозрюваних у вбивстві затримали, повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела. Зокрема, фігурантами злочину виявилися люди у віці 19, 26 і 27 років, однією з них була дівчина.

Виявилося, що під час посиденьок з випивкою молоді люди помітили чоловіків, які жили в цьому районі. Несподівано один з компанії кинувся на бездомних і став завдавати ударів гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити і скинув на голови постраждалим.

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Вся компанія була затримана. Слідство триває. Молодим людям загрожує довічне тюремне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі в провулку Крушельницької знайшли мертвими двох чоловіків. На тілах чоловіків виявили сліди побоїв і ножових поранень, а обличчя одного з них було спотворене.

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