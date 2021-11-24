Бабуся постраждалої вже звернулася в поліцію.

Під Дніпром педагога школи-інтернату звинуватили у зґвалтуванні дівчинки. З такою заявою звернулася в поліцію бабуся 13-річної 7-класниці. Чоловік нібито вдарив школярку по обличчю і заклеїв рот скотчем, після чого вчинив насильницькі дії.

Про це повідомляє видання "Дніпро Година", посилаючись на анонімні джерела.

За інформацією джерела, 23 листопада в поліцію Дніпра звернулася жінка. Вона заявила, що її 13-річну онуку, яка навчається у спеціалізованій школі-інтернаті села Саксагань Кам'янського району, зґвалтував соціальний педагог.

Інцидент стався 9 листопада. За словами бабусі дівчинки, 56-річний педагог перебував у спальній кімнаті гуртожитку, де проживають учні школи-інтернату. Там він ударив 7-класницю по обличчю і заклеїв їй рот липкою стрічкою. Після цього, стверджує бабуся, чоловік зґвалтував її внучку.

Читайте такожУ Кривому Розі підлітки побили, зґвалтували та пограбували жінку посеред вулиціЗа інформацією видання, в Кам'янському районному управлінні поліції прийняли заяву у бабусі постраждалої Школярки. Правоохоронці ведуть розслідування за статтею про розбещення неповнолітніх. Зараз вже вирішується питання про затримання соціального педагога. Якщо слідство встановить, що чоловік дійсно зґвалтував дівчинку, йому загрожує до 8 років в'язниці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що житель Маріуполя розбещував 9-річних дівчаток. Виявити злочинця допоміг шкільний урок про протидію насильству в сім'ї.

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Автор: Поліна Кузенко