За попередньою інформацією, сам водій поліцейського автомобіля перебуває у важкому стані.

В Одеській області зіткнулися автомобіль Mitsubishi та службове поліцейське авто Renault Sandero. Постраждали водії та пасажири обох автівок, серед них, за попередньою інформацією, діти.

Як повідомляє прес-служба Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася сьогодні, 13 листопада, приблизно о 16:00 на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ.

"В результаті ДТП водії та пасажири обох автомобілів госпіталізовані. На місці події працює слідчо-оперативна група, служба моніторингу патрульної поліції та керівництво УПП. Обставини ДТП встановлюються", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, що наводять місцеві Telegram-канали, ДТП сталося в районі села Сичавка, коли поліцейські нібито хотіли когось зупинити, але виїхали на зустрічну смугу, де зіткнулися з іншим авто. Після зіткнення Renault вилетів за межі проїжджої частини та перекинувся.

Зазначається, що серед постраждалих жінка та діти двох і чотирьох років. Окрім того, водій поліцейського автомобіля перебуває у важкому стані. Постраждала також поліцейська, яка була в Renault.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві сталася потрійна ДТП: патрульного затисло між автомобілями. А в передмісті Одеси внаслідок ДТП за участю автомобіля патрульної поліції одна людина загинула, ще кілька - були травмовані.

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Автор: Лариса Козова