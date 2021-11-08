Водій залишив місце аварії.

На проспекті Перемоги у Києві сталася потрійна ДТП. В аварії постраждали дві людини.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

За словами свідків аварії, спочатку на проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автівок Renault та BMW.

Прибулі патрульні оформлювали ДТП, коли в Renault на швидкості в'їхав Hyundai. Одного з патрульних затисло між автомобілями.

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За даними Telegram-каналу, в результаті аварії постраждали дві людини. Їх госпіталізували.

На місці події працюють працівники Державної служби з надзвичайних подій України. Слідчі мають встановити всі обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області автівка переїхала жінку, яка лягла на проїжджу частину під час сварки з чоловіком.

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Автор: Людмила Жерновська