Неодноразове прохання водія покинути машину дівчата ігнорували.

У Харкові дві п'яні дівчини відмовилися платити 76 гривень за таксі і влаштували істерику.

Відео інциденту, зняте водієм таксі, опубліковано на Facebook-сторінці "Жити в Харкові".

За словами водія таксі, вони всю дорогу лякали його тим, що вони "майбутні прокурорки".

"Ці дівки не заплатили мені за проїзд. Це аферистки, майбутні прокурорки. Бухі. Пішли геть", - заявив водій.

Неодноразове прохання водія покинути машину дівчата ігнорували. Також вони просили не поширювати відео в мережі.

Незабаром одна з дівчат пообіцяла заплатити, але замість того, щоб дати гроші, продовжувала сперечатися з таксистом.

"Я вам заплачу. Моя подруга випила та переплутала, хто замовляв таксі", - пояснила вона.

Чим закінчився скандал в автомобілі - невідомо.

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Нагадаємо, днями в Києві таксист влаштував ДТП і звинуватив у ньому пасажирку.

Інцидент стався на вулиці Бойчука. Водій таксі рухався на автомобілі Peugeot в лівій смузі, Ford - в правій.

"Несподівано, зі слів таксиста, його пасажирка сказала "тут направо". Той, не дивлячись у дзеркала, почав здійснювати маневр і в'їхав у Ford. Від зіткнення самого таксиста розвернуло поперек дороги, а Ford - перелетів тротуар , вдарив клумбу і зупинився біля металевої огорожі", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії постраждали пасажирки обох автомобілів, їх з місця ДТП відвезли в лікарню.

Автор: Віолетта Орлова