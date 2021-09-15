В аварії постраждали пасажирки обох авто.

У Києві сталася дорожньо-транспортна подія за участі таксиста, внаслідок якої постраждали пасажири двох авто.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці у Facebook.

Інцидент стався на вулиці Бойчука. Водій таксі рухався на автомобілі Peugeot у лівій смузі, Ford - у правій.

"Зненацька, зі слів таксиста, його пасажирка сказала "тут направо". Той, не дивлячись по дзеркалах, почав здійснювати маневр і в’їхав у Ford. Від зіткнення самого таксиста розвернуло поперек дороги, а Ford - перелетів тротуар, вдарив клумбу та зупинився у металевій огорожі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії постраждали пасажирки обох автомобілів, їх з місця ДТП відвезли до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі у Києві очевидці затримали п'яного водія за скоєння ДТП. До цього в столиці водійка Lexus порушила ПДР і втекла від поліції: інцидент зняла на відео її подруга.

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Автор: Юрій Годован