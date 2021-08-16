Мати повідомила про зникнення дитини. Хлопчика знайшли, а на жінку склали адмінпротокол.

У Харкові в неділю, 15 серпня, 12-річний хлопчик пішов з дому та не повернувся. Хлопчика знайшли у Київському районі міста – він спав біля вхідних дверей житла свого дядька.

Правоохоронці дізналися про зникнення дитини 15 серпня о 22:00, до них звернулася мати хлопчика. Жінка стверджувала, що дитина пішла гуляти чотири години тому й не прийшла додому, пише newsroom.kh.ua з посиланням на відомості поліції.

За його даними, потім правоохоронці знайшли дитину під дверима дядька. З хлопчиком і його матір'ю провели профілактичну бесіду. Жінку покарали за невиконання обов'язків з виховання дитини – складено адмінпротокол.

Журналісти дізналися, що хлопчик вже не раз йшов з дому.

Невиконання обов'язків з виховання дитини – це 184 ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За таке правопорушення, вчинене вперше, загрожує попередження чи штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 гривень).

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Автор: Екатерина Присяжнюк