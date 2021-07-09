Злочинець вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.

Поліція Харкова оголосила про розшук громадянина Туреччини, який втік із зали апеляційного суду після оголошення запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Харківської області.

Злочинець вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.

"47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль", - сказано у повідомленні.

У поліції повідомили прикмети утікача:

зріст понад 185 см;

міцної статури;

коротке волосся;

був одягнутий у чорну футболку, сині джинси та кросівки.

У Харкові оголосили операцію "Сирена".

Місцевий Telegram-канал Труха повідомляє, що його повинні були зняти з домашнього арешту, щоб екстрадувати в турецьку в'язницю. Він знаходиться в міжнародному розшуку за шахрайство в Німеччині.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора