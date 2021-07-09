Поліція Харкова оголосила про розшук громадянина Туреччини, який втік із зали апеляційного суду після оголошення запобіжного заходу.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Харківської області.
Злочинець вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.
"47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль", - сказано у повідомленні.
У поліції повідомили прикмети утікача:
- зріст понад 185 см;
- міцної статури;
- коротке волосся;
- був одягнутий у чорну футболку, сині джинси та кросівки.
У Харкові оголосили операцію "Сирена".
Місцевий Telegram-канал Труха повідомляє, що його повинні були зняти з домашнього арешту, щоб екстрадувати в турецьку в'язницю. Він знаходиться в міжнародному розшуку за шахрайство в Німеччині.
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