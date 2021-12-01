Харків буквально став лідером серед українських міст по аварійності

У Харкові почалися драконівські поліцейські рейди. Такі заходи вжили після низки гучних та смертельних ДТП.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Поліцейські виписують штрафи без зайвих розмов. При цьому кожного, хто зважиться на тактику "наступ – це найкращий захист", очікують ще більші проблеми.

Харків буквально став лідером в антирейтингу по аварійності. У місті вже втомилися від своєї поганої слави, тому кожен порушник - на прицілі у поліцейських.

Читайте такожЖахлива ДТП з вантажівкою під Харковом: винуватцю повідомили про підозру"Найчастіше, це проїзд на заборонний сигнал світлофора, перетин суцільної та швидкість руху", - розповіли в поліції про порушення.

Зазвичай патрулюють приблизно півсотні копів, але після резонансних аварій, які сталися в Харкові, залучили додаткові ресурси. Щодня планують залучати до 15 додаткових екіпажів. Патрулювати будуть як центр міста, так і спальні райони.

У поліції сподіваються, що такі заходи допоможуть втихомирити харківських гонщиків та на місцевих дорогах стане спокійніше.

ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58 – річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti - двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з важкими травмами госпіталізували.

Водія Infiniti затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Крім того, масштабна аварія сталася 25 листопада близько 17:30 у районі перетину кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе на В'їзді до Харкова. Водій MAN з напівпричепом виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора і спровокував ДТП. Експертиза встановила, що він перебував під дією канабіноїдів і опіатів.

В результаті аварії три людини загинули на місці події, серед яких трирічна дитина. Також травмовано 4 людини.

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Автор: Анастасія Горбачова