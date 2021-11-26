Жінка запевнила, що водій вантажівки їхав на "червоний" сигнал світлофора.

Очевидиця смертельної ДТП у Харкові, у якій вантажівка розчавила таксі, розповіла, що жертв могло бути більше. За словами жінки, під вантажівку ледь не потрапив автобус.

Відео розмови із жінкою опублікував Telegram-канал "Труха. Харків".

На момент аварії жінка їхала рейсовим автобусом, коли побачила, як біля них на швидкості їде вантажівка.

Читайте такожМоторошна ДТП з таксі у Харкові потрапила на відео: троє загиблих"Пасажир автобуса встиг закричати водієві: "Стій". Тоді ця вантажівка пронеслася повз наш автобус. Після цього ця фура зачепила автомобіль Lanos, перекинулася і впала на таксі. Це дуже страшно, бо якби цей чоловік не закричав водієві, то в аварію міг потрапити й наш автобус", - розповіла жінка.

Очевидиця переконує, що бачила, як водій вантажівки їхав на "червоний" сигнал світлофора.

Як повідомляв УНІАН, у масштабній ДТП на в’їзді Харкова загинули троє людей. Ще п’ятеро постраждалих з травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарні.

ДТП сталася в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе зіткнулися автомобілі "Chevrolet Nubira" з автомобілем "MAN" з напівпричепом, який перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Після зіткнення вантажівка перекинулася та розчавила таксі "Renault Logan".

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Автор: Марта Гичко