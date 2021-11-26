Його затримано, вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Водій вантажівки "MAN", якого звинувачують у скоєнні ДТП з трьома загиблими на в’їзді до Харкова, перебував у стані сп’яніння.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківської області.

"Попередньо встановлено, що водій "MAN" керував транспортним засобом у стані сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

ДТП на в'їзді до Харкова

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 листопада на в’їзді до Харкова в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе сталася масштабна ДТП.

Читайте такожМоторошна ДТП з таксі у Харкові потрапила на відео: троє загиблихЗокрема, зіткнулися Chevrolet Nubira, який перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора, з автомобілем "MAN" з напівпричепом, що їхав на червоний сигнал.

Після зіткнення "MAN" перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan. Крім того, напівпричеп сконтактував з автомобілем Suzuki СХ-4, який в цей час також перебував на зустрічній смузі руху.

Внаслідок ДТП 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів – 49-річна жінка і трирічна дівчинка загинули на місці пригоди. 41-річного водія вантажівки "MAN" затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Автор: Світлана Макринська