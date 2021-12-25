Причину займання встановлюють спеціалісти.

У Харкові на вулиці Тюрінській зайнялася двоповерхова торговельна-складська будівля. Травмованих немає.

Про пожежу у будівлі приватного підприємця рятувальникам повідомили 25 грудня о 1:54. На місце направили підрозділи надзвичайників на двох автоцистернах, повідомили в обласній ДСНС.

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Коли рятувальники приїхали, вогонь охопив торговельні та офісні приміщення. Впритул розташовані дерев'яні прибудови та господарчі споруди, зазначають в ДСНС.

Силами 50 рятувальників на 14 одиницях техніки пожежу вдалося локалізувати майже за три з половиною години.

Нині вогонь продовжують гасити. Причину займання встановлюють спеціалісти.

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