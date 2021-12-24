Електрокар заряджали у гаражі, коли раптово виникло займання.

У Дніпрі через закорочення під час зарядки акумулятора електрокара згорів двоповерховий будинок.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Напередодні пожежі власники будинку заряджали свій електрокар Tesla у гаражі. Займання виникло раптово. Вогонь стрімко охопив перший поверх маєтку.

Читайте такожАмериканський регулятор почав розслідування проти TeslaНа місце події оперативно виїхали рятувальники. Вони гасили полум’я з усіх боків будинку. Лише за півтори години пожежу врешті приборкали.

На щастя, минулося без потерпілих, але вогонь встиг знищити і автівку, і житло на площі у сімдесят квадратних метрів. За попередніми даними, пожежа сталася через закорочення під час зарядки акумулятора електрокара.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих в Україні електрокарів за листопад збільшилася на 2,6% у порівнянні з показником за жовтень 2021 року.

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