Окрім компенсації від держави, родина загиблої хоче отримати від батьків підозрюваного відшкодування частини витрат на поховання

Батьки 6-річної Мирослави Третяк, яку вбили у Старому Салтові на Харківщині, вимагають від держави 100 мільйонів гривень. Родина дівчинки хоче отримати компенсацію, бо вважає, що саме бездіяльність посадовців стала причиною трагедії.

Також батьки хочуть отримати від родини підозрюваного у вбивстві дівчинки частину грошей, які вони витратили на поховання Мирослави, передає "Суспільне".

Представник родини Артем Донець розповів виданню, що компенсацію у вигляді 100 мільйонів гривень родина дівчинка хоче отримати від місцевих органів самоврядування, соціальних служб, правоохоронців та освітян.

"Це моральна шкода за бездіяльність державних органів, які знали про девіантну поведінку дитини з 2016 року і по момент цієї жахливої трагедії ніяких заходів не вживали для того, щоб попередити, усунути. Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблено журнал. А насправді вони нічого не робили. Вони не менше відповідають за загибель цієї дівчинки, ніж цей хлопець", зазначив Донець.

Читайте такожВбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: поліція завершила розслідуванняОкрім моральної компенсації, родина дівчинки вимагає відшкодування частини витрат на поховання дитини. Ці кошти мають сплатити батьки підозрюваного у вбивстві Мирослави хлопчика. Позови про стягнення грошей вже долучили до матеріалів справи, наступне засідання призначено на 28 жовтня.

Смерть Мирослави Третяк: що відомо

28 липня, поліція Харківської області розповсюдила повідомлення про розшук дитини. Про зникнення дівчинки о 19:10 повідомила її мати, розповівши, що дитина пішла гуляти з 13-річним знайомим, який живе неподалік в селищі Старий Салтів.

Дівчинку знайшли мертвою. Тіло дитини виявили в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті - були забої голови та обличчя.

Читайте також"Вона всіх у дворі дістала": підозрюваний у вбивстві під Харковом підліток розкрив деталі трагедіїУ скоєнні злочину підозрюють неповнолітнього, з яким пішла гуляти жертва. Йдеться про підлітка, який живе з мамою по сусідству. За інформацією ЗМІ, 13-річний Богдан Ф. раніше вже перебував у полі зору поліції через жорстоке поводження з тваринами.

Мати загиблої дівчинки Тетяна Третяк каже, що дочка з імовірним убивцею знайома з дитинства. Богдан водився з малюками постійно, попри різницю у віці.

Як стверджує мати Богдана, в день трагедії з дітьми був і дорослий - раніше судимий харків'янин, який час від часу заїжджав у містечко.

Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Автор: Поліна Кузенко