Водія тимчасово відсторонили від роботи.

У "Київпастрансі" завершили службове розслідування причин інциденту з трамваєм на вул. Глибочицькій, що стався вчора, 6 серпня. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Зазначається, що причиною є "необережні дії водія".

"Водій перебував поза транспортним засобом. Знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона… За результатами технічного обстеження вагона, він перебував у технічно справному стані. Причиною аварії став виключно людський фактор", - йдеться у повідомленні.

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На час проведення необхідних службових і слідчих дій водія відсторонили від роботи.

Також оголошено догани заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка.

Як інформують у КМДА, в усіх депо КП "Київпастранс" з водіями та відповідальними за експлуатацію рухомого складу особами, окрім планових, проведені позапланові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.

"Остаточні результати щодо причин і наслідків ДТП встановлять правоохоронні органи", - зауважує міська влада.

ДТП за участю трамвая в Києві

Як повідомляв УНІАН, телеграм-канали вчора пошири відео дивного ДТП на Подолі у Києві – на вул. Глибочицькій відбулося зіткнення трамваїв. Місцеві пабліки писали, що трамвай без водія котився по рейках згори з чималою швидкістю. По дорозі зечепив автотранпорт, повідомлялось про близько 10 розбитих машин. Некерований трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався на зустріч.

На мсці інфициденту майже цілий день проводились першочергові слідчі дії для встановлення обставин та причин ДТП. Рух транспорту вул. Глибочицькою був тривалий час ускладнений в обох напрямках.

У КП "Київпастранс" заявили, що почали службове розслідування. Речник "Київпастрансу" Олег Грищак повідомив, що через ДТП є постражалі пасажири трамваю, в який в’їхав некерований вагон. За його словами, за меддопомогою звернулись 6 людей, трьох пасажирів - госпіталізували.

Грищак тоді ж сказав, що причина цього інциденту не в технічному стані вагона, а "є питання до дій водія".

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