У Київпастрансі поки не кажуть, чому водій покинув вагон трамваю, посилаючись на триваючі "певні процедури".

У Києві в результаті ДТП на вул. Глибочицькій, спричиненого некерованим трамваєм, травмовані 6 людей, трьох - госпіталізували. Про це повідомив речник КП "Київпастранс" Олег Грищак в ефірі Київ24.

Як відомо з поширених ще вранці в інтернет-мережі відео, "безпілотний трамвай" без людей швидко рухався вниз по вулиці Глибочицькій і зупинився, лише коли в’їхав у інший трамвай з пасажирами, що рухався за маршрутом.

Інформуючи про те, чи є постраждалі пасажири, Грищак сказав: "Зафіксовано 6 звернень до медиків. Трьох пасажирів госпіталізували".

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За його інформацією, причина, чому водій покинув вагон і що робив у той час, коли трамвай некеровано рухався, відповісти поки не може, бо "тривають певні процедури".

"Але як тільки будуть з’ясовані всі обставини, про них буде повідомлено на офіційних каналах комунікацій. Зараз спеціалісти розбираються, встановлюється, що саме стало причиною того, що водій покинув трамвайний вагон", - зазначив він.

За словами Грищака, на місці інциденту все ще тривають першочергові слідчі дії.

"Трамвай, сам вагон, справний. Він пройшов відповідний огляд вранці і це все зафіксовано. Зрештою, і після ДТП, внаслідок перших перевірок стало зрозуміло, що причина цього інциденту не в технічному стані вагона. Вагон мав справні гальма і загалом відповідав всім технічним параметрам, щоб працювати на лінії. Є питання до дій водія. Наразі відомо, що все сталося саме через його певні помилкові дії. Це людський фактор", - заявив речник "Київпастрансу".

Він повідомив, що рух трамвайного маршруту відновлений поки що тільки в напрямку Контрактової площі.

За словами Грищака, трамвайні вагони після ДТП "підлягають відновленню".

Трамвайне ДТП на Подолі

Як повідомляв УНІАН, зранку телеграм-канали пошири відео ДТП на Подолі у Києві - відбулося зіткнення трамваїв. Місцеві пабліки інформували, що трамвай без водія зʼїхав згори, розбивши близько 10 машин, і зупинився, врізавшись в трамвай, який рухався на зустріч.

У Київській міській держадміністрації повідомили, що попередньо в ДТП постраждали шестеро людей, їм надається меддопомга.

За інформацією Патрульної поліції, рух транспорту вул. Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.

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